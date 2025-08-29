Útravaló – 2025. augusztus 29.

Sokszor mondjuk: „Ne szólj szám, nem fáj fejem!” Ez a magatartás egyfajta társadalmi közmegegyezés terméke. Csakhogy Jézus világa nem vezethető le a közmegegyezésből. Ezt jól mutatja Keresztelő János vértanúsága is, amelyre a mai napon emlékezünk. Nem végezték volna ki, sőt talán még börtönbe sem zárták volna, ha ráhagyja Heródesre a házassági ügyeket. De nem tette. Isten országát képviselte, s annak erőterében cselekedett. Megfigyelhetjük azt is, mennyire nem mindegy, hogy mit súg az asszony a férfinak. Pilátus felesége odasúgott a férjének, és Pilátus meg akarta menteni Jézus életét. Heródes új felesége is súgott a férjének. A végeredmény ugyanaz lett mindkét esetben: igaz emberek halála. De mennyire más volt a két asszony szerepe!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír