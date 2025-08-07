Útravaló – 2025. augusztus 7.

A mai olvasmányban súlyos helyzetnek vagyunk tanúi. Eldől, hogy Mózes nem léphet be az Ígéret földjére. Nem tudott mit kezdeni a nép lázongásával, amely már sokadszorra sírta vissza Egyiptomot. Isten Mózes keze által a sziklából vizet fakasztott, de Mózes küldetése itt véget ért. Ezen nyilván megdöbbent. Vannak helyzetek, amikor nem tudjuk eldönteni, mikor kell visszalépnünk mások javára. Túl fontosnak és nélkülözhetetlennek tartjuk magunkat. Ilyenkor Isten (vagy az élet) keményen figyelmeztet. Jön egy önjelölt valaki, hogy hirtelen mindent akarjon. Jó volna az ilyen helyzeteket bölcs megfontoltsággal megelőzni.

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír