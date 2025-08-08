Útravaló – 2025. augusztus 8.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Augusztusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Az embereknek két nagy csoportjuk van, s közöttük egy apró harmadik kör, a szenteké. De éppen ők a legizgalmasabbak, és a két nagy kör tagjait mindig foglalkoztatja ez a kicsi harmadik. A két nagy kör egyikébe azok tartoznak, akiknek szűk a világuk, a másikba azok, akik azt sem tudják vagy merik kihasználni, ami az övék. A szentek helyből nagyok. Akik még nem tértek meg, nekifutásból is kicsik. A szentek nem növik ki a világukat, mert végtelenné fejlődhetnek minőségben, Istenben. Akik még nem tértek meg, azok vagy azért idegesek, mert szűk nekik a világ, s megmaradnak hódítónak, vagy azért, mert az adott lehetőségeikkel sem élnek, s ezért a számukra ismeretlen világ rájuk omlik. Jézus a középső, apró körbe hív meg mindenkit.

