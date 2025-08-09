Útravaló – 2025. augusztus 9., Szent Teréz Benedikta szűz és vértanú, Európa társvédőszentje

A bűnt nem a bűnben élők, hanem a megtérők ismerik igazán, mert már kiemelkedtek a bűnös állapotból. Ne csodálkozzunk azon, ha a bűnösök úgy szorgalmazzák a bűnös megoldásokat a világ problémáira, mintha azok jók lennének. Még nem ízlelték meg a szentség tiszta állapotát. Honnan tudnák tehát, hogy mi a jó? A bűnt csak egy bűnmentes környezetből lehet igazán látni. Ha nem azonosulunk vele. Így még inkább szíven üt, hogy a második isteni személy emberré testesült. Tudja, mi lakozik az emberben, hiszen teljesen ember, de Isten oldaláról látja az embert, tehát tudja, mi nem tartozik az emberhez, és mivé válhat. Ezt a titkot ismerte fel Szent Teréz Benedikta nővér is, amivel zsidó honfitársainak is példát ad a krisztusi életre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír