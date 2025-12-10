Útravaló – 2025. december 10.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Az izajási szakaszban a világmindenség Ura mutatja be önmagát. Izrael nagy tapasztalata tükröződik ebben: van valaki, aki a természeti, politikai és egyéb erők fölött áll, akinek minden alá van vetve, mert ő alkotta mindazt, amiből ezek lettek. Ő az, aki nevén szólítja valamennyit, és nem egy személytelen erő, hanem személyes valóság. Ennek az Istennek van egyedül gondja teremtményeire, számára többet jelentenek választottjai, mint ezernyi csillag. A népek sokasága és forgataga közepette ezt ünnepli a választott nép, s ennek kiterjesztése érkezik majd el hozzánk a Gyermekben: mindez nem csupán egy nemzetre, hanem minden emberre értendő, Isten mindenkiért küzd és személyesen harcba száll.

