Útravaló – 2025. december 11.

Nézőpont – 2025. december 11., csütörtök | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A paradicsomi állapotok helyreállításának személyességéről jövendöl a próféta: olyan lesz a világ, amilyennek a Teremtő alkotta. Miként kapcsolódhatok be Isten újjáteremtő művébe az advent idején? Talán azzal, ha átgondolom, mit várok Isten országától, milyennek képzelem el, s mit tehetek azért, hogy valami már most megérezhető legyen belőle. E próbálkozás jó tükre elképzeléseink realitásának. Emellett érdemes felfigyelnem arra is, hogy környezetemben mi az, ami már most megérezteti velem Isten eljövendő országának valóságát, ami elképzeléseimet felülmúlva ajándékként megadatott nekem. Mondjak hálát ezért Istennek, embernek, köszönjem meg azt a bőséget, amit érdemtelenül kaptam.

Fotó: Merényi Zita

