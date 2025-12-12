Útravaló – 2025. december 12.

A helyes út. Izrael ezt kereste, és erre törekszik minden, nem megkötözöttségben élő ember. Isten pedig maga oktatja népét a lelkiismeret szava és a törvény által. Mindkettőt ő adta, és a Lelket is hozzá, hogy a különféle élethelyzetekben alkalmazni tudjuk ezeket. Az evangélium azonban feltárt még egy dimenziót: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? – kérdezi a gazdag ifjú. Ezeknek a kérdéseknek az üdvösség szempontjából való értelmezése, ráhangolásuk a végső ítéletre. A felfedezett út helyes voltát végérvényesen majd az ítélet nyilvánítja ki, addig mindig keresésben vagyunk, de Jézus személyéhez igazodásunk ebben is támasz egy-egy újabb lépés megtételében, hisz ő az Igazság és az Élet.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír