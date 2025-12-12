Útravaló – 2025. december 12.

Nézőpont – 2025. december 12., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A helyes út. Izrael ezt kereste, és erre törekszik minden, nem megkötözöttségben élő ember. Isten pedig maga oktatja népét a lelkiismeret szava és a törvény által. Mindkettőt ő adta, és a Lelket is hozzá, hogy a különféle élethelyzetekben alkalmazni tudjuk ezeket. Az evangélium azonban feltárt még egy dimenziót: Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? – kérdezi a gazdag ifjú. Ezeknek a kérdéseknek az üdvösség szempontjából való értelmezése, ráhangolásuk a végső ítéletre. A felfedezett út helyes voltát végérvényesen majd az ítélet nyilvánítja ki, addig mindig keresésben vagyunk, de Jézus személyéhez igazodásunk ebben is támasz egy-egy újabb lépés megtételében, hisz ő az Igazság és az Élet.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató