Útravaló – 2025. december 13.

Isten ma harcosként mutatkozik be, éhínség és tűz kíséri az ószövetségi szakasz szerint. Minden ember életében vannak olyan, legtöbbször pozitív dolgok, helyzetek, személyek, akiktől és amelyektől, úgy érzi, az Úr ilyen harcosként szakította el, vágta el. Érdemes ezeket a veszteségeket is az eljövendő élet szempontjából látni. Bízni az Úrban, hogy e radikális lépésével valami nagyobb rossztól ment meg, meglátni, hogy így éppen önmaga számára akar helyet készíteni, hogy ürességembe beléphessen. S mindeközben nem bezárkózni, hanem odafordulni, keresni az arcát, éppen ilyenkor. Ez annak a mély barátságnak a kezdete, amiről az olvasmány boldogságmondása szól.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír