Útravaló – 2025. december 15.

Miként Melkizedek, a pogány pap Ábrahám esetében Krisztus áldozatára, úgy Bileám, a pogány próféta a mai ószövetségi szakaszban a felkelő Csillagra mutatva jelenik meg előttünk. Isten gyakran megnyitja üzenetei közlésének határait, és olyanokat is bevon szolgálatába, akikről mi ezt nem is gondolnánk. Talán saját életünkből is fel tudunk mutatni nem hívőket, akikkel beszélgetve, életüket látva jobban tisztázódik számunkra hitünk, hivatásunk lényege, igazi értelme. Ha adatott ilyen személy, köszönjem meg őt, szánjak időt a vele való kapcsolatteremtésre adventben. Ha nem, merjek kapcsolatot keresni azokkal a szép életet élő nem hívőkkel, akiknek léte, szava ilyen áldás lehet számomra.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír