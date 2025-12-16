Útravaló – 2025. december 16.

Nem hagyok meg belőled mást, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik. Az erős, biztos nemzet kísértése: a jó, a szellemi, anyagi javak járnak nekünk, mi megérdemeltük ezeket. Az Úr előtt bezárkózó szív is úgy tekint magára, mint megérdemeltre, és nem mint megajándékozottra. Így egyre inkább követel, vagy észre sem veszi, mikor és miért mondjon hálát. A kisebbségi lét azonban megtanít arra, hogy nem magunkban hordozzuk megmaradásunk alapját, ezért fel kell fedeznünk a bennünket meghaladó Erőt, aki fölemel, megment, beteljesíti fáradozásunkat. Hitünk szerint Krisztusban ez adatik meg számunkra.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír