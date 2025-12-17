Útravaló – 2025. december 17.

Aranyvasárnapról beszél a kereskedelem, ezzel próbálja fokozni a vásárlási kedvet, de boldog, aki megtartja a szombatot, és vigyáz, hogy meg ne szentségtelenítse. A karácsony előtti viták többsége vajon nem abból fakad-e, hogy mi nincs meg még, mit nem végeztél el? E szellemiségnek a keresztények között kell átalakulnia: hálásnak lenni azért, ami van, és megtartani a sabbati nyugalom és mozgásmentesség lényegét, egyre inkább szabaddá válni Isten és ember számára. Valami helyett valakit adni, már most kialakítani azokat a kereteket, amelyek biztosítják ezt. Az adventi előkészület emberi oldala is ezáltal teljesedhet be: merek jelen lenni, elérhetővé válni az ünnep idején.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír