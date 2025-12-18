Útravaló – 2025. december 18.

Harmatozzatok egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok az igazat – énekeltük oly sokszor advent idején. Korábban talán fizikailag is jobban érzékeltük e szavak erejét, amikor a párás hajnalokon elindultunk a rorátékra, s a felülről érkező harmat befödte az eget és a földet. Isten így érkezik, leereszkedve, de finoman, ugyanakkor határozottan; az Úr irgalma betölté a földet. Határozott, de tapintatos ez az isteni stílus, amelyre érdemes felfigyelnünk. Szelíd és meghatározó, erőt ad, de nem erőszakolja ránk magát, fölemel, miközben bekapcsolódást vár. Érdemes ma szemlélnünk ezt az isteni közeledést, kialakítanunk a belső tartást, amely ennek elfogadására és utánzására késztet bennünket.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír