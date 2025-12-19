Útravaló – 2025. december 19.

Nézőpont – 2025. december 19., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Életünk terhei közepette le nem mondani arról, hogy higgyük, Isten valami újat bontakoztat ki abból, amit ma még tehernek és akadálynak látunk. A keresztség szentségében valamennyien prófétákká lettünk felkenve, s ez nemcsak azt jelenti, hogy erőt kaptunk az evangéliumhoz való hűséghez az élet viszontagságai közepette, hanem egyfajta belső látásban is részesedtünk a kegyelem által. Megkaptuk az erőt: merjünk kitekinteni a legyőzöttségből, a vesztes csatákból, akarjuk észrevenni, hogy Isten miként közeledik személyes és közösségi kudarcaink (vihar)felhőin át. Az Úr szabadító csodái leginkább ilyen gyökerekkel rendelkeznek. Adj érzéket, hogy mindezekben megtegyem a te szent és igaz parancsodat! (Assisi Szent Ferenc)

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató