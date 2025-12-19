Útravaló – 2025. december 19.

Életünk terhei közepette le nem mondani arról, hogy higgyük, Isten valami újat bontakoztat ki abból, amit ma még tehernek és akadálynak látunk. A keresztség szentségében valamennyien prófétákká lettünk felkenve, s ez nemcsak azt jelenti, hogy erőt kaptunk az evangéliumhoz való hűséghez az élet viszontagságai közepette, hanem egyfajta belső látásban is részesedtünk a kegyelem által. Megkaptuk az erőt: merjünk kitekinteni a legyőzöttségből, a vesztes csatákból, akarjuk észrevenni, hogy Isten miként közeledik személyes és közösségi kudarcaink (vihar)felhőin át. Az Úr szabadító csodái leginkább ilyen gyökerekkel rendelkeznek. Adj érzéket, hogy mindezekben megtegyem a te szent és igaz parancsodat! (Assisi Szent Ferenc)

Fotó: Lambert Attila

