Útravaló – 2025. december 20.

A teremtés fölött Isten Lelke lebegett, s ugyanaz a Lélek Máriára szállt le, hogy azután a Fiú ki- és rálehelhesse Lelkét a világra. Pünkösdkor a Lélek kiáradásával megszületik az apostoli Egyház, amely által Isten meghívja a világot a vele való találkozásra. És miként az angyali üdvözlet Máriája megmarad szűznek és elnyeri az anyaságot, ugyanezt állítjuk Krisztus testéről, az Egyházról. Tiszta, mert Krisztus testének feláldozása árán, csodálatos módon visszakapta tisztaságát, anya, mert a keresztségben általa születnek meg a lelkek az örök életre, az Eucharisztia elfogadásával pedig helye az Ige köztünk lakozásának.

Fotó: Merényi Zita

