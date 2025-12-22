Útravaló – 2025. december 22.

Nézőpont – 2025. december 22., hétfő | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok fel, örök kapuk: a dicsőség Királya bevonul. A szentmise bevonuló éneke az Úr érkezésére utal, miként minden mise eleji bevonulás megjeleníti a közénk testesülő, a misében megérkező, és a végső időkben visszatérő Urat. Az élen halad a győzelmi jelvény, a kereszt, amely megnyitotta az üdvösség patakját, és utat tört neki a pokol tornácára. Ezt a dicsőséges győzelmet már a születés titkában is szemléli az Egyház, hiszen az emberség magára öltése ennek a diadalmenetnek a nyitánya. A tettek, amelyeket én viszek végbe, tanúskodnak felőlem, hogy az Atya küldött engem – ezekből részesedünk az egyházi év során, jelenkori átvonulása által.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató