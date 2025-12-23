Útravaló – 2025. december 23.

Gyermek születik… Erős Isten… Benne nyer áldást a föld minden népe. A Keresztelő csodás születése előkészíti a Gyermek érkezését, akiben beteljesedik az Ábrahámnak tett ígéret. Így Krisztus a megígért utód, aki által az új Izrael, az Egyház létrejön, amely újra egyesíti a hitben a különböző népeket. Jézus születése tehát nem csupán egy-egy lélek és Isten története, hanem érinti a környezetünket. Előképszerűen ez is ott van Erzsébet és Zakariás kiállásában, döntésében, abban az elcsodálkozásban, amivel az emberek fogadják Jánost. Mi se riadjunk vissza, ha mások Jézus melletti döntése ránk vonatkozóan következményekkel jár, mert ezeken keresztül legtöbbször Isten hív.

