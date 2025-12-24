Útravaló – 2025. december 24.

Az embernek lehet bárminemű erőfeszítése, de annak teljességét mindig Isten adja, legtöbbször azáltal, hogy fölülmúlja azt. Sámuel könyve szerint Dávid és a próféta jó szándékát korrigálja az Úr, és arra kéri őket, lépjenek háttérbe, engedjék, hogy most ő cselekedhessen, maga építsen szentélyt a Gyermekben. Az ember mindig csak egyengeti az Úr útját, ő azonban sokszor másként érkezik meg. Az advent során talán mi magunk is átéltük, vagy éppen az ünnepek alatt éljük meg ezt. Prófétai tett ilyenkor hozzásimulni ehhez az érkezéshez, mindent megtenni akkor is, ha Isten nem azon az úton jött meg, amelyet én készítettem, hanem maga vág ösvényt magának az élet egyéb eseményeiben.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír