Útravaló – 2025. december 26., Szent István, az első vértanú

Nézőpont – 2025. december 26., péntek | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A korai Egyház megtapasztalta: az Úr velük volt munkájukban; Szent István példájában pedig arra döbbent rá, ők meg az Úrral lehetnek passiójában. Nemcsak tanító, csodatevő hatalma, Eucharisztiája válik jelenvalóvá általuk, hanem szenvedéstörténete is folytatódik: Miért üldözöl engem? – hangzik majd a kérdés az István kivégzését levezénylő Saulhoz. Atyám, hová mégy fiad nélkül? – kérdezi majd Lőrinc diakónus is az elhurcolt pápát. – Eddig sohasem mutattad be nélkülem a szentáldozatot. Tégy csak újból próbára, és lásd, vajon méltatlant választottál-e egyházi szolgálatra, akire az Úr vérének kiosztását bíztad. Az Egyház diakóniájának és a diakónusi lelkiségnek itt van a forrása.

Fotó: Kuzmányi István

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató