Útravaló – 2025. december 26., Szent István, az első vértanú

A korai Egyház megtapasztalta: az Úr velük volt munkájukban; Szent István példájában pedig arra döbbent rá, ők meg az Úrral lehetnek passiójában. Nemcsak tanító, csodatevő hatalma, Eucharisztiája válik jelenvalóvá általuk, hanem szenvedéstörténete is folytatódik: Miért üldözöl engem? – hangzik majd a kérdés az István kivégzését levezénylő Saulhoz. Atyám, hová mégy fiad nélkül? – kérdezi majd Lőrinc diakónus is az elhurcolt pápát. – Eddig sohasem mutattad be nélkülem a szentáldozatot. Tégy csak újból próbára, és lásd, vajon méltatlant választottál-e egyházi szolgálatra, akire az Úr vérének kiosztását bíztad. Az Egyház diakóniájának és a diakónusi lelkiségnek itt van a forrása.

Fotó: Kuzmányi István

Magyar Kurír