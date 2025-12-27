Útravaló – 2025. december 27., Szent János apostol és evangélista

Jézus barlangba született, testét kősírba helyezték. A pásztorok szavai megjelölték a Szűzanya szívét, János pedig a sírba lépve értette meg, hogy Jézusban őt maga Isten szerette, mégpedig személyesen, s hogy amikor ő Jézust szerette, magát Istent ajándékozta meg emberi szeretetével. Bizonyára emiatt jegyezte fel egyedüliként az evangélisták közül az Úr szavát: szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Krisztus köztünk lakása és elmenetele Isten ugyanazon szeretetének jele. Az előbbi annak, hogy értünk jött, egy lett közülünk, az utóbbi pedig, hogy a halál völgyeiben előttünk jár. Így az az út, amelyen utána vágyakozva járunk, a Paradicsomba való visszatalálás helye.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír