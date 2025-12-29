Útravaló – 2025. december 29.

2025. december 29., hétfő
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Egy ismerős család, látva az ajándékozásban kialakult versengést, elhatározta, hogy apró kedvességgel fordulnak egymás felé, a megtakarított pénzt pedig összeadják, és jótékony célra fordítják. A kereskedelem az ünnep után a termékcserére épít. Vajon a keresztények keresik-e, hogy esetleges feleslegükből, aztán akár húsba vágó dolgaikból mit ajándékozhatnának tovább, mégpedig úgy, hogy ezzel meg ne bántsák ajándékozóikat, hanem a jóba őket is bevonják? Van-e a szeretetnek ilyen kereskedelmi köre? Az ételt úgy csoportosítani, vagy akár tudatosan lemondani róla, hogy valakinek továbbajándékozzák… A gyermeket rávezetni, hogy régi játékát egy társának nyújtsa át… Előttünk is számtalan lehetőség áll.

