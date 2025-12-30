Útravaló – 2025. december 30.

A templomi bevonulás tanújaként ott áll Anna asszony, aki életmódszerűen él a várakozásban, a többieknél hosszabb időt szán a templomban létre, érzékenyebb az Úr megnyilvánuló működésének befogadására, kimondására. A szerzetesség képe ez, amelynek az Egyházban betöltött szerepét akkor értjük meg, ha onnan közelítünk hozzá, amit ez az Isten előtt álló szent megjelenít: a találkozás realitásában való létet, hogy ezt Isten népéért és a többi életállapot nevében éli. Mert a történelem azt láttatja velünk, hogy a szerzetesség leginkább gyümölcsöző tettei – amelyek az Istennek szentelt személyek életét oly gyakran kísérik – éppen ebből a létmódból fakadnak.

