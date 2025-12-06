Útravaló – 2025. december 6.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A megesett szívű Jézus érzületét, gondolatait és akaratát kell elsajátítanunk ahhoz, hogy szíve szerinti tanítványok legyünk, akikben az idők végezetéig folytatódhat az, amit ő megkezdett. Sokszor már az is nagy dolog, ha valakinek alkalmilag támaszai vagyunk. De van-e az életünkben olyan ember, akit a beteljesedésig, beteljesedéséig magunkra vállalunk, hordozunk, mint ahogy szent embersége által Krisztus tette ezt velünk? Mindez megjelöltséggel jár, talán korlátokkal is, mégis azt tapasztalni, e korlátok között való lét emeli föl igazán az embert. Azt is, aki segít, és azt is, akin segítenek. 

