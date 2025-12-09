Útravaló – 2025. december 9.

A mai nappal fordulat figyelhető meg az ószövetségi olvasmányok rendjében. Eddig főként olyan szakaszokat hallottunk, amelyek Isten eljövendő országának nagy ígéretét hordozzák, mostantól pedig az kerül a középpontba, hogy mit kell tennünk ennek előkészítésére. Izajás ma ennek útját a vigasztalásban jelöli meg, ami már önmagában konkrét felszólítás arra, hogy odaforduljunk valakihez, akinek éppen erre van szüksége. Jézus, a Pásztor pedig maga a Vigasztalás, akinek emberségéhez igazodhatunk, aki népének élére áll, hogy őt követve jussunk el az országba. Ő az, akiben Isten közelségét olyan módon tapasztaljuk meg, amire ember nem gondolhatott soha. Mária ezt élhette át, amikor kezében tartotta Fiát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír