Útravaló – 2025. február 1.

Általában a viharra és Jézus nyugalmára koncentrálunk a mai evangéliumi szakaszt olvasva. De nézzük csak meg jobban! Jézus felszólítása e rövidke rész elején: meghívás. Jézus arra hív, hogy mozgásba lendüljünk, hogy ne csak vágyakozzunk a túlsó oldalra, Isten országába, hanem keljünk is útra. Megnyugtató, hogy ő is velünk tart, velünk utazik. Ráadásul nem csak egyetlen csónak kel útra, hanem több is. Vannak, akik egy csónakban eveznek Jézussal, de vannak mások is: ők is részesülnek a csodában, ők is át tudnak érni a túloldalra. Jézus nyugalma tanít: viharok előfordulnak, ez természetes. Ha rá figyelünk, ha az ő szavára indulunk neki az útnak, akkor a viharok csak átmenetiek lesznek, és csodák történnek.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír