Útravaló – 2025. február 13.

Milyen érdekes, hogy Jézus rejtve akar maradni: talán elfáradt, talán elege van a felhajtásból? Istennek is joga van rejtve maradnia az életünkben, a világban: ne nehezteljünk rá azért, mert nem találjuk, nem érezzük – dönthet úgy is, hogy rejtve akar maradni. Egyébként is, ma mindent láthatóvá meg átláthatóvá akarnak tenni: a rosszat persze le kell leplezni, de a jó lehet szemérmes, a jó, a szép rejtőzködhet. Ebben a rejtőzködésben van valami misztikum, egészséges alázat. Milyen szép feladatunk, hogy így kereshetjük Istent! És milyen jó, hogy Jézus értékeli, ha valakinek vág az esze, ha mer küzdeni, érvelni! Nem szemtelenkedés ez; lelemény és valódi okosság kell ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő szavakat!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír