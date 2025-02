Útravaló – 2025. február 17.

Bizony, ilyen is van: elfogy Jézus türelme. Vannak menthetetlen helyzetek, még számára is. Felvállalja a vitát, de egy határon ő is megáll. Égi jel? Isten nem vásári mutatványos, hogy ilyenekkel dobálózzon. Már így is sokat belemagyaráznak az égbe, az égi jelekbe. Asztronómia, horoszkópok: mennyi tévedés, mennyi emberi okoskodás, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy Istent lehozzuk vagy inkább lehúzzuk a magunk szintjére. Egyszerűbb millió fényévekre lévő bolygókat figyelgetni, mint magunkba nézni vagy körülnézni magunk körül, és levonni a konzekvenciákat, dönteni, cselekedni, változni, változtatni, bűnbánatot tartani. Türelmetlenségünket tanuljuk Jézus segítségével kezelni! Tudjunk kilépni a terméketlen vitákból, továbbmenni, és a menthetőt keresni!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír