Útravaló – 2025. február 20.

Mindenki gondol valamit Jézusról, aki csak hallott róla. A legtöbben, még keresztények is, hamis dolgokat. Nem is olyan egyszerű persze Istenről gondolkodnunk: istenképünk folyamatos alakulásban van, ahogy a személyiségünk is. Nehezíti a dolgot, hogy még ha az eszemmel fel is fogok valamit, nem biztos, hogy az megrendít, alakítja az életem. Látjuk a mai evangéliumban, hogy Péter hitvallást tesz: „Te vagy a Messiás.” Aztán pár perccel később már szemrehányást tesz Jézusnak: nem ilyen Messiásra gondol ő. A Messiás boldogságot hoz, hogy jön ehhez a sok-sok szenvedés, üldözés, halál? Jézus a valóságra akar nevelni bennünket: feltámadás nincs szenvedés és halál nélkül. Szembe kell néznünk ezzel, és újra meg újra visszatalálnunk Jézus háta mögé: csak így leszünk követők.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír