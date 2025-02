Útravaló – 2025. február 22., Szent Péter apostol székfoglalása

Megrendítő Isten irántunk való, belénk vetett bizalma. Mennyivel többet lát bennünk Isten, mint mi vagy a környezetünk gondolja! A halászból emberek halásza lesz, kőszikla lesz. Nem veszi el tőlünk emberségünket, emberi természetünket, továbbra is küzdünk azokkal, ahogyan Szent Péter is tette, de a küldetésünk túlmutat ezeken az emberi gyengeségeken. Isten szerető tekintete, az általa adott küldetés bennünket is meghív arra, hogy újra és újra túllépjünk emberi gyengeségeinken, rövidlátásunkon, rövid távú érdekeinken, s egy igazán nagy és fontos ügynek legyünk a képviselői. Kérjük ma Szent Péter apostol közbenjárását, hogy megértsük és komolyan vegyük isteni, keresztény hivatásunkat, és merjük Isten kegyelmének segítségével átlépni nehézkedő természetünket!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír