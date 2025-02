Útravaló – 2025. február 25.

„Fortélyos félelem igazgat” – a tanítványok is elmondhatták volna ezt magukról. Milyen sokféle különböző okból hallgathatunk! Először az értetlenkedésüket próbálják leplezni a hallgatással, aztán meg szégyenükben hallgatnak, hogy még mindig milyen kisstílűek. Mennyire máshogyan gondolkodunk mi, mint Jézus: neki még a koordináta-rendszere is más. Ki akar ilyen áron első lenni? Nem véletlen hát, hogy inkább hallgatnak, nem véletlen, hogy nem értik. Nekünk is jó lenne újra és újra megnéznünk, hogy Jézus mércéje, mértéke és a mienk milyen viszonyban állnak egymással. Nem ez az akadálya, hogy félünk őszinte kapcsolatba kerülni vele? Nem ezért nem értjük meg naponta felénk hangzó, életet adó szavát?

Fotó: Merényi Zita

