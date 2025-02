Útravaló – 2025. február 26.

Milyen lelkes, elkötelezett és lojális a fiatal Szent János! Mondhatjuk, értékelhetjük így is. De ezek a harcias tiltások eddig nem sokszor vezettek jóra a történelemben. Nem csak a kereszténységben, máshol sem. A kirekesztősdi nem igazán tud jó vért szülni: főleg, ha a másiknál is jó dolgok történnek, főleg, ha Jézus nevében történnek, és nem csak úgy maguk miatt. Jézus le is hűti a lelkes fiatalt: „aki nincs ellenünk, az velünk van”. Ezt gyakran tapasztaljuk manapság: még egy semleges álláspont is jobb, csak hagyják Egyházunkat, a hitünket. Jézus legyen a lényeges szempont a másikkal kapcsolatban is: foglalkozzunk személyesen az emberekkel, segítsük őket minden lehető módon Jézusért, és az ő személye össze fog kötni bennünket!

