Útravaló – 2025. február 5.

A Zsidóknak írt levél mai szakasza bőséges elmélkedési anyagot ad nekünk: talán még a lelkiismeretünk is megszólal, hiszen a küzdés szelleme nem annyira van meg köztünk. Próbálunk inkább a békésebb megoldások felé törekedni: elfogadni, beletörődni még akár a bűnös dolgokba is. Most csak két dologra hívnám fel a figyelmet. Az első: a feledékenység. Könnyen elfelejtjük, kik is vagyunk, kihez tartozunk, és mennyi mindent kaptunk, kapunk tőle. A másik: figyelni a gyökérzetre. A gyökér láthatatlan, de nélküle nincs növekedés, stabilitás, semmi nincs. Meg kell erősítenünk az életünk láthatatlan részét: talán túl sokat figyelünk a láthatóra, és keveset arra, ami nem a nagyvilágra tartozik, hanem csak rám és Istenre.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír