Útravaló – 2025. február 6.

A mai rövid kis evangéliumi szakasz tele van igékkel, mozgással. Jézus magához hív, elküld, hatalmat ad, parancsol. A tanítványok mennek, hirdetnek, ördögöket űznek ki, gyógyítanak. Ilyen időszak is van a tanítványok életében: amikor nemcsak figyelnek, és hallgatják Jézus szavát, hanem amikor kettesével el kell menniük, és megtapasztalniuk, milyen is a Jézust követő ember élete. Könnyű egy kiváló Mester mellett élni, sütkérezni a dicsőségében. De egészen más, amikor magam is megtapasztalom, amit ő, és amit talán addig észre sem vettem rajta. Megtapasztalni a fáradozást, a bezárt füleket, de még fontosabb megtapasztalni, mert ez lesz igazán mélyreható: az Ige erejét, Isten szavának erejét, a kegyelem erejét.

