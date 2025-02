Útravaló – 2025. február 8.

Nem szeretjük magányosnak érezni magunkat, de a magányos helyekre, időkre nagy szükségünk van. Sokan keresik azokat a különleges helyeket, ahol az érintetlen természettel találkozhatnak, vagy azokat a településeket, ahol lassabb az élet, ahol nincs rohanás, ahol nem tölt be mindent a modern világ zaja. Jézus tudja, hogy neki és tanítványainak is szükségük van magányos órákra, magányos helyekre. Mert valami történik, történhet ott. Tömeg jelenik meg a magány helyén, mert ott van Jézus, és nem is távoznak csalódottan. A magány Jézussal nyer csak igazi értelmet, egyébként szenvedés, pokol. Keressük a magányban Jézus tekintetét, aki ismeri bennünk a pásztor nélküli juhot, és pásztorunkká, mesterünkké lesz!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír