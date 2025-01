Útravaló – 2025. január 4.

János apostol egészen öregkoráig visszaemlékezett erre a találkozásra, mert ő volt András társa. Keresztelő János tanítványai elindulnak Jézus után. Ő mutatta meg nekik: „Nézzétek, az Isten Báránya!” Követték Jézust, és aznap nála maradtak. Nem tudni, hogy miről beszélgettek, de a hatását tapasztalni lehetett. András, amint találkozik testvérével, Simonnal, lelkesen mondja neki, hogy megtalálták a Messiást, és elviszi Jézushoz. A Jézussal való találkozás átformálta a lelküket, s a meghívottakból is meghívók lettek. Téged is meghívott az Úr, és átformálta lelkedet, az életedet, hogy te is meghívj másokat. Megtaláltad a Messiást. Hány ember látta meg Jézust a szavaidban és a tetteidben?

