Útravaló – 2025. július 1.

Nehezen tudjuk megszokni és elfogadni a hétköznapi események viharait. A halász tanítványok életében nem lehetett nagyon különleges esemény, hogy vihart látnak, de rossz tapasztalataik miatt, óvatosságból jobbnak tartják, ha ezt a parton élik át. Jézus természetesen ebben is másként gondolkodik és viselkedik. Nála ott a biztos tudás, a mély bizalom, hogy Isten gondoskodik: benne egyébként is összeér a földi és az égi élet. Jézus alvása nem valamiféle nemtörődömség, elvakult bizakodás. Alvása nyugalomra akarja inteni a tanítványokat és bennünket is. A vihar az élet velejárója, hétköznapi dolog, és ne feledjük: „pihentében is megad minden áldást az Úr annak, akit szeret”.

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír