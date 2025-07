Útravaló – 2025. július 21.

Feledékeny az ember. A jót különösen gyorsan elfelejtjük. Még ha egy-egy nemzedék emlékezik is valami nagy jóra, a következő már nem képes olyan lelkesedésre: nehezen tudjuk átélni a másik örömét. Ünnepeink szép lassan kiürülnek, éltető erő helyett szokássá válnak. Jelet kívánunk mi is, pedig milyen hitetlenek tudunk lenni akkor is! A saját szemünknek sem hiszünk sokszor: szépen leélt házasságok, példás életutak, nagyszerű művészeti vagy sportteljesítmények már nem igazán lelkesítenek minket. Kísértések ezek, hogy ne hallgassunk senkire, ne lelkesedjünk, ne tegyünk erőfeszítéseket. Emlékezzünk Jézus utolsó boldogságmondására: „Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!” És idézzük emlékezetünkbe Szent Pál figyelmeztetését: „A hit hallásból ered!”

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír