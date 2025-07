Útravaló – 2025. július 26.

Szent Benedek atyánk ezzel zárja a regula bevezetőjét (prológusát): „béketűrésünkkel részt veszünk Krisztus szenvedéseiben, hogy aztán országának is méltó részesei lehessünk. Ámen”. A béketűrésnek fordított patientia latin szó türelmet is jelent. Ezt látjuk a mai példabeszéd uránál: békével, türelemmel, bölcsességgel viseli a gonosz, ellenséges ember művét. Bölcsessége megóvja a fejlődő búzát, ami nem esik áldozatául a túlbuzgó, rendet akaró szolgáknak. Nem egyszerű eljutni erre a türelemre, béketűrésre: várakozásaink, álmaink dugába dőlnek, veszélyeztetik a jó termést, talán még a külső szemlélő gúnyos tekintetének, véleményének is kitesz bennünket ez. De mindennek eljön az ideje. És azt se felejtsük: Krisztus szenvedéseiben veszünk részt a béketűréssel, ez pedig mindennél többet jelent egy Krisztust követő embernek!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír