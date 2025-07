Útravaló – 2025. július 28.

Ma leginkább a látvány a fontos és a nagy számok. Mit számít egy kis mag, mit számít egy kis kovász? Elmegyünk mellette: nincs sok embernek kertje, nem is sokan sütnek otthon. Nem látványos, nem hoz átütő gazdasági eredményt, és még türelmes várakozás is kell hozzá. Egyházi életünket is átszövi, hogy látványosat akarunk, nagy számokat várunk. Mit számít egy kis közösség kitartása, pár zenész kéthetente végzett, lelkes munkája? Gyors fejszámolás és mérlegelés után inkább feladjuk: nem éri meg. Közgazdász szemmel talán valóban nem, de Isten szemével? Vegyük észre, hogy Istennél máshogyan működnek a dolgok, és a lelki életben máshogyan telik az idő, mint a közgazdaságban. Isten országa nem e világból való!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír