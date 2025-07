Útravaló – 2025. július 31.

Az Egyház történetének különös alakulása révén a győri bencés templom védőszentje Loyolai Szent Ignác. Ugyan megtérése elején volt kapcsolata a bencésekkel, hiszen Manréza a montserrati bencések birtoka volt, de azért nagyon más utat járt be Szent Ignác, mint Szent Benedek és követői. Mégis, valahogy jól megférünk egymás mellett. Talán azért is, mert Szent Benedek atyánk egy helyen ezt írja: „hogy mindenben dicsőíttessék az Isten”. Szent Ignác meg ezt: „mindent Isten nagyobb dicsőségére”. Mindkét lelkiség Istenről szól, nem a szerzetesről; Isten dicsősége a fontos, nem az emberé. Szent Ignác közbenjárása segítsen minket, hogy életünk Isten dicsőítése legyen, bármilyen életállapotban igyekszünk is követni őt!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír