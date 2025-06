Útravaló – 2025. június 11.

Barnabás élete arról tanúskodik, hogy misszió nélkül az Egyház nem egyház. Ott látjuk őt a kezdeteknél, Saul munkatársa volt. Jézus megmondta, hogy az Egyházon a pokol kapui nem vesznek erőt, de ettől még ne bízzuk el magunkat. A részegyházakról vagy az egyes földrészekről nem nyilatkozott külön-külön. És azt is kérdezte, hogy amikor újra eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön. Az Egyház nem tűnhet el, mert isteni alapítású, de háttérbe szorulhat, miattunk, emberek miatt, akik nemritkán rosszul tanúskodunk Jézusról. A misszió lendület. A jó hírt nem lehet visszatartani, és akik jobban hallgatnak a bennük élő Szentlélekre, ahogyan Barnabás is, azok lelkesedése tovaterjed. Bízzunk benne, hogy hatással lesz azokra is, akik még nem ismerik Jézust, valamint azokra is, akik ismerik, de az életük megfásult.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír