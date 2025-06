Útravaló – 2025. június 19.

Minden vallásnak vannak imái. Az ember őszintén fel tud sóhajtani Istenhez még akkor is, ha zavaros az istenképe. Azt imádjuk, amit vagy akit istennek tartunk. Persze az lenne az üdvös, ha mindenki rátalálna a szentháromságos egy Istenre. Ebben segít a Miatyánk, az egyetlen imádság, amelyet maga Isten tanított. A benne szereplő kérések összefoglalnak minden lehetséges emberi kérést. A hétköznapiakat is, mert erre vonatkozik az, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A Miatyánkot Istentől kaptuk, tehát fel kell nőni hozzá. Soha nem lehet tökéletesen imádkozni, mert amit tartalmaz, azt nem tudjuk teljesen megvalósítani. De szabad, sőt kell is imádkozni, gyengeségeink ellenére is, mert a Szentírás szavaival élve: a Szentlélek sóhajtozik bennünk, hogy helyesen imádkozzunk.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír