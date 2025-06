Útravaló – 2025. június 2.

János tanítványai nem hallottak még a Szentlélekről, de egyáltalán nem éltek lélek nélkül, hiszen János keresztségében már részesültek. Aki képes bűnbánatot tartani, nagyot lép a lélek szerinti élet felé. Ismerek többeket, akik a gyónási rítust követve tartanak ugyan bűnbánatot, de sem másoknak, sem önmaguknak nem képesek megbocsátani. Azt hiszem, ezzel Isten bűnbocsátó hatalmát is kétségbe vonják, bár ezt be nem vallanák. Ha valaki el tudja fogadni, hogy Isten fölötte áll a bűnöknek, és megszabadít tőlük, akkor már kezd lélek szerint élni. A bűnbocsánat annyi, mint tiszta lappal kezdeni. Isten ilyenkor úgy tekint ránk, mintha nem is követtünk volna el bűnt. Tudunk mi is így tekinteni egymásra?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír