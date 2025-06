Útravaló – 2025. június 23.

Vonulj ki földedről! Isten így szólítja meg Ábrahámot. Nem azt mondja, hogy most rossz helyen vagy, hanem azt, hogy nagy néppé teszlek. Több leszel, mint eddig voltál. Isten mindig gazdagít, de nem úgy, hogy ránk zúdítja nagyságát, és nem győzünk félreugrálni, hanem mindig csak meghív, ám olyan végtelen találékonysággal, hogy sosem hagy nyugton. Így is mondhatnánk: vonulj ki megszokásaid világából! Vonulj ki onnan, ahol most vagy! Vonulj ki birtokaid világából, én többet adok neked! Vonulj ki onnan, amit a magadénak hiszel, többre vagy érdemes. Nem mennyiségileg, hanem létrendileg. Vonulj ki földedről, ami azt is jelentheti, hogy ne legyen földed! Ne földed legyen, hanem másfajta léted, amelyet már nem kell körbevenni őrtornyokkal, kerítésekkel és mindenfajta intézményekkel.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír