Útravaló – 2025. június 25.

Az Úr többszörösen kifejezi, hogy szövetséget köt Ábrahámmal, de már nem emberáldozatot kíván, hanem állatáldozatot. Pontosabban szólva, Isten soha nem mondta meg, hogy mit áldozzunk fel, hanem mindig is az istenkereső ember gondolta úgy, hogy a legértékesebbet adja az Úrnak: régebben egy-egy embertársát, aztán Izsák majdnem feláldozása után állatáldozatot. Hogy mit is áldozunk fel az Úrnak, az Jézus keresztáldozatával új értelmet nyert. Most már önmagát áldozza fel a hívő ember, de nem úgy, hogy megöli magát, hanem a Szentlélek erejében a szeretetben emésztődik fel. Így lesz értékes az élete, de így marad önmaga is. A szeretet összeköt, ám távol is tart. Egymást éltetjük a szeretet erejében, de nem olvadunk egymásba.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír