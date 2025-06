Útravaló – 2025. június 27., Jézus Szent Szíve

Jézus Szíve ünnepén most kis időre felejtsünk el minden érzelmes szempontot – bár azoknak is megvan a helyük –, és tegyük fel magunknak a kérdést: Ingyen dobog a szívünk, vagy pénzért? Mennyire mélyen ivódott belénk az üzleti szellem? Tiszta még a szívünk, vagy már átvette azt, amit a többi szerv diktál? Orvosi tény, hogy a szívünk az egyetlen szerv, amelyben nem alakul ki rákos daganat. A szív nem fordul önmaga ellen. Rövid távon elvagyunk szívtelenül is, a napi érdekekben forralva magunkat, de hosszabb távon lehetetlenség szívtelenül élni. Isten nem azt kéri, hogy légy érdekes, hanem azt, hogy légy szíves!

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír