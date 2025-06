Útravaló – 2025. június 28.

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét Szent XII. Piusz pápa tette egyetemessé, mégpedig 1944-ben, a háború vészterhes időszaka alatt. Az ünnep 1969-ben került a mai napra. A szeretetlenség szörnyűségei közepette egészen gyengéd, látszólag erőtlen lépés volt egy újabb Szűz Mária-ünnepet kijelölni a sok meglévő mellett. Mária végig ott volt Jézus kereszthalálánál. A pápa ki akarta fejezni, hogy a Szűzanya végig itt van a mi keresztutunkon is. De nemcsak a szenvedés tanúja, hanem a dicsőségé is. Ott van a Szentlélek kiáradásakor is az apostolokkal. Viszont soha nem vállalt „pozíciót”, nem lett apostol, és nem lett pap sem, mindig megmaradt édesanyának. Ő az, aki a legsúlyosabb időkben is reményt ad az embernek, mert mindannyiunknak közvetíti az örök életet.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír