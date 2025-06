Útravaló – 2025. június 30.

Ábrahámnak oly módon szólt Isten, ahogyan addig soha senkinek. Személy szerint neki szólt, és ebből sok minden következik. Isten soha nem tömegekhez szól, hanem egyesével mindenkihez, legfeljebb ez a szó másokon keresztül jut el az egyes emberekhez. A személyes megszólításból az is következik, hogy immáron felelősek vagyunk minden egyes emberért. Soha nem általánosíthatunk. Ábrahám is ennek tudatában kéri Istent, hogy ne pusztítsa el Szodomát, mert lehetnek ott bűntelen emberek is. Isten sem általánosít, nem ő akarja elpusztítani egész Szodomát, hanem az ember gondolja azt, hogy ha egy helyen sok a bűnös, akkor pusztuljon az egész. Isten csak azért dühös, mert az ember dühösnek képzeli el.

