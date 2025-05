Útravaló – 2025. május 22.

„A világ örömei hangosak és múlékonyak, míg a keresztény ember örömei szolidak, visszafogottak és tartósak” – írja Chesterton, a 20. század nagy angol megtérője. Ha nem is könnyű, de vonzó dolog az evangélium birtokában az örömről elmélkedni. Már a műfajmegjelölés is jó irányba mutat. A görög evangélium szó annyit jelent, hogy örömhír. Melyek azok a tények, amelyek komoly okot adnak az örömre? Először is a létezésem, az, hogy vagyok. Isten ajándékaként létezem. Másodszor a teremtettség és az abból fakadó adottságok (fizikai képességek, érzékszervek, egészség). Végül a megváltottság, az, hogy nem én bűnhődök a vétkeim miatt, hanem Jézus függött a kereszten értem és a világ minden bűnéért. Ez elég ok az örömre, ami visszafogott és tartós.

Fotó: Merényi Zita

