Útravaló – 2025. május 26.

Bármilyen nehéz is elfogadni, Jézus a feltámadása után is velünk van, hogy ezt a bizonyosságot el ne felejtsük, és öröm legyen a jelenlétében élni. A szerető Isten legbensejével ajándékoz meg bennünket. A legdrágábbat adta – a Vigasztalót (hírvivő, szószóló; további jelentései: védőügyvéd, védelmező). Ő az igazság lelke. Néhány nappal ezelőtt úgy jellemeztük őt, mint aki létrehozza két fémkarika összeköttetését, mint aki egybekapcsolja a másik kettőt, s közben mindegyiknek egyenként is összekötője lesz. Drága Szentlélek, hogy is botránkozhatnék meg benned, aki a jobbik és csakis a jobbik felé terelgetsz engem!

Fotó: Merényi Zita

