Útravaló – 2025. november 10.

Az ószövetségi irodalom az isteni bölcsességet megszemélyesíti, úgy mutatva be, mint aki maga szólal meg és tanít. Ha Izrael fiai még nem is ismerhették az egyetlen, igaz Istent úgy, mint Szentháromságot, utólag értékelve mégsem jártak messze az igazságtól, hiszen mi már tudjuk: Isten Fia, a Logosz, Isten Igéje nem más, mint az isteni bölcsesség forrása. Benne, mint élő, isteni személyben, mindent kinyilatkoztatott nekünk az Atya. A Szentírás tehát nem bölcs szövegeket tartalmazó holt betűhalmaz számunkra. Isten maga szól hozzánk benne, hiszen az az ő igéje. A bölcs egyháztanító, Leó pápa mai ünnepe is megerősít minket: életünket érdemes a bölcsesség isteni forrásából táplálnunk.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír